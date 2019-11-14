«Ура, Россия!» Ирина Шейк в красных чулках оголила грудь для российского глянца

Ирина Шейк участвовала в фотосессии для российского издания журнала Vogue. Модель опубликовала в Instagram обложку глянца, на которой предстала перед подписчиками в кокетливой шляпке и черном кружевном одеянии. На фанатской страничке манекенщицы в соцсети разметили оставшиеся снимки со съемок.
На одном из фото Ирина Шейк позирует в черных мини-юбке и развевающемся плаще. Эффектно оголенную грудь знаменитость прикрывает руками. Манящий образ звезды дополнили красные полупрозрачные чулки и лакированные туфли-лодочки.
Поклонники не оставили модный шедевр без внимания. В комментариях под постом с обложкой подписчики написали сотни восторженных сообщений. Фанаты восхищались божественной красотой кумира и ее невероятной сексуальной энергетикой. Пользователи соцсети из России обрадовались, что любимица снялась именно для отечественного издания.
«Красавица!»
«Ура, Россия!»
«Прямо в душу смотришь!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк призналась — она терпела насмешки из-за внешности.