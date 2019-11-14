«Ура, Россия!» Ирина Шейк в красных чулках оголила грудь для российского глянца

Ирина Шейк участвовала в фотосессии для российского издания журнала Vogue. Модель опубликовала в Instagram обложку глянца, на которой предстала перед подписчиками в кокетливой шляпке и черном кружевном одеянии. На фанатской страничке манекенщицы в соцсети разметили оставшиеся снимки со съемок.

На одном из фото Ирина Шейк позирует в черных мини-юбке и развевающемся плаще. Эффектно оголенную грудь знаменитость прикрывает руками. Манящий образ звезды дополнили красные полупрозрачные чулки и лакированные туфли-лодочки.

Instagram @irina_shayk_italia

Поклонники не оставили модный шедевр без внимания. В комментариях под постом с обложкой подписчики написали сотни восторженных сообщений. Фанаты восхищались божественной красотой кумира и ее невероятной сексуальной энергетикой. Пользователи соцсети из России обрадовались, что любимица снялась именно для отечественного издания.

«Красавица!»

«Ура, Россия!»

«Прямо в душу смотришь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк призналась — она терпела насмешки из-за внешности.