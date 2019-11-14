В хабаровской школе пятиклассник умер перед началом уроков

Ребенок погиб в школе в Хабаровске. Трагедия произошла 14 ноября.

Как сообщают региональные СМИ, учащемуся пятого класса стало плохо в здании образовательного учреждения. По предварительным данным, которые сообщает Следственный комитет, 11-летний мальчик утром пришел на занятия и еще до начала уроков почувствовал себя нехорошо. Ребенок потерял сознание, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Однако медикам не удалось спасти юного пациента — пятиклассник скончался на месте.

Сейчас следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», идет опрос свидетелей, изымаются имеющие отношение к делу документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что школьник с пулевым ранением головы госпитализирован в Москве.