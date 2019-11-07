Школьник с ранением пулевым ранением головы госпитализирован в Москве

Московский школьник госпитализирован с пулевым ранением головы в одну из столичных больниц.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, мальчик поругался с родителями и схватился за отцовскую винтовку. Обстоятельства произошедшего уточняются. Сам инцидент произошел в минувшие выходные.

Возможно, что поводом для нервного срыва ребенка могла стать тоска по семье. Мальчик проводил с родителями только выходные, так как является воспитанником одного из столичных интернатов. Школьник жаловался, что скучает по дому. Когда пришло время возвращаться в интернат, в семье произошел серьезный конфликт.

В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.