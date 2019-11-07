  1. Пятый канал
  4. Школьник с ранением пулевым ранением головы госпитализирован в Москве

Школьник с ранением пулевым ранением головы госпитализирован в Москве

, 17:11 24

Скандал в семье разгорелся в минувшие выходные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Московский школьник госпитализирован с пулевым ранением головы в одну из столичных больниц.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, мальчик поругался с родителями и схватился за отцовскую винтовку. Обстоятельства произошедшего уточняются. Сам инцидент произошел в минувшие выходные.

Возможно, что поводом для нервного срыва ребенка могла стать тоска по семье. Мальчик проводил с родителями только выходные, так как является воспитанником одного из столичных интернатов. Школьник жаловался, что скучает по дому. Когда пришло время возвращаться в интернат, в семье произошел серьезный конфликт.

В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.

 

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

17:30
«Сбербанк» снижает ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройках
17:23
Мария Погребняк приманила фанатов алыми ботфортами
17:15
Видео загоревшейся на дороге BMW стоимостью более семи миллионов рублей
17:11
Школьник с ранением пулевым ранением головы госпитализирован в Москве
17:08
«Ариведерчи»: очевидцы сняли на видео огромный водяной смерч в Генуе
17:04
Девочка-подросток пропала из детского дома в Томске

Сейчас читают

«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев