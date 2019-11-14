«Спокойный парень»: Знакомый стрелка из колледжа в Благовещенске рассказал о нем

Студенты колледжа Благовещенска, где 19-летний молодой человек утром открыл стрельбу, рассказали о случившемся. В результате происшествия погибли два человека, в том числе сам стрелок. По предварительным данным, еще трое госпитализированы. Обучающиеся в заведении стали свидетелями событий, когда пострадавших вывозили из учебного заведения на скорой.

По словам одногруппника студента, стрелявшего из пятизарядного ружья, парень всегда казался спокойным. Его никто не обижал. Поэтому неизвестно, что могло его побудить на такой страшный поступок.

«Был тихий, спокойный парень, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. <…> Его вообще никто не трогал», — отметил Влад Зинченко.

Другой студент колледжа Благовещенска рассказал о молодом человеке, который в ходе стрельбы погиб. По его словам, парень проявил себя, как добрый человек. О причинах конфликта очевидец ничего не знает.

«Учился на четвертом курсе, спортсмен, всегда отзывался очень хорошо, добрый по себе. Не знаю, за что так с ним. <…> сначала не поверил, что это случилось», — рассказал Даниил Назаров.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.