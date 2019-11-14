  1. Пятый канал
  4. «Спокойный парень»: Знакомый стрелка из колледжа в Благовещенске рассказал о нем

«Спокойный парень»: Знакомый стрелка из колледжа в Благовещенске рассказал о нем

, 7:35 | Карина Бернтгольц Видео 236

Очевидцы происшествия, которое случилось на улице Красноармейская, рассказали об инциденте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru

Студенты колледжа Благовещенска, где 19-летний молодой человек утром открыл стрельбу, рассказали о случившемся. В результате происшествия погибли два человека, в том числе сам стрелок. По предварительным данным, еще трое госпитализированы. Обучающиеся в заведении стали свидетелями событий, когда пострадавших вывозили из учебного заведения на скорой.

По словам одногруппника студента, стрелявшего из пятизарядного ружья, парень всегда казался спокойным. Его никто не обижал. Поэтому неизвестно, что могло его побудить на такой страшный поступок.

«Был тихий, спокойный парень, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. <…> Его вообще никто не трогал», — отметил Влад Зинченко.

Другой студент колледжа Благовещенска рассказал о молодом человеке, который в ходе стрельбы погиб. По его словам, парень проявил себя, как добрый человек. О причинах конфликта очевидец ничего не знает.

«Учился на четвертом курсе, спортсмен, всегда отзывался очень хорошо, добрый по себе. Не знаю, за что так с ним. <…> сначала не поверил, что это случилось», — рассказал Даниил Назаров.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.

Читайте также

«Охранник пропустил его»: свидетельница рассказала о стрельбе в колледже Благовещенска

В МВД раскрыли подробности стрельбы в колледже Благовещенска
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Последние новости

8:01
«Охранник пропустил его»: свидетельница рассказала о стрельбе в колледже Благовещенска
7:55
Глава ростовского управления ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны
7:47
В хабаровской школе пятиклассник умер перед началом уроков
7:39
В Культурном форуме в Петеребурге принимает участие 91 страна
7:35
«Спокойный парень»: Знакомый стрелка из колледжа в Благовещенске рассказал о нем
7:31
Волочкова поделилась с фолловерами секретами хорошей физической формы

Сейчас читают

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Ура, Россия!» Ирина Шейк в красных чулках оголила грудь для российского глянца

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев