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«Охранник пропустил его»: свидетельница рассказала о стрельбе в колледже Благовещенска

, 8:01 | Карина Бернтгольц Видео 32

Продавец магазина, которая работала неподалеку, поделилась подробностями случившегося.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, Instagram @svb_time

В социальной сети появилось новое видео с места событий, где 19-летний юноша открыл стрельбу. Студент колледжа в Благовещенске Амурской области стрелял из пятизарядного ружья. Как впоследствии стало известно, оно зарегистрировано на молодого человека. В результате происшествия, предварительно, погибли двое, в том числе сам стрелок. Три человека госпитализированы.

Продавец магазина, работающая неподалеку, рассказала подробности инцидента, сопроводив комментарий кадрами с места ЧП.

«Мамочки, как страшно! Сейчас детей на носилках будут выносить. На работе в магазине спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул из кабинета, в котором он первый раз выстрелил. Охрана пропустила. Она забежала на пост охраны. Сказала: „вызывайте полицию“, потом забежала к нам и набрала 112», — поделилась женщина.

По ее словам, сотрудники охраны сами пустили в учебное заведение парня, у которого было при себе ружье. Продавец в шоке от этого.

«Я в шоке. Охранник пропустил его. То есть он зашел с оружием, спокойно его собрал в коридоре и зашел в кабинет. Абсолютно беспрепятственно», — пояснила женщина.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека. Предварительной причиной конфликта называют ссору между сверстниками.

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