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Дана Борисова показала изменившегося Богдана Титомира — фото

, 18:19 | Алиса Старжевская Фото 41

К Малахову экс-солист «Кар-Мэн» пришел в модной кепке и ярком костюме с гавайским принтом.

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Фото, видео: Instagram @bogdantitomir_official, @danaborisova_official

Богдан Титомир любит экспериментировать над стилем. Изменившегося певца показала в Instagram ведущая Дана Борисова. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Зрители не узнали лидера группы «Кар-Мэн», который пришел в студию популярного телешоу. Одет мужчина был в костюм яркой расцветки, образ дополняла пышная борода и молодежная кепка.

«Ты по-прежнему высокая энергия. Защищала Богдана от нападок юной актрисули, которая обвиняла его в приставаниях и роспуске рук. А детектор показал, что Богдан знать ее не знает», — подписала снимок Борисова.

Instagram @danaborisova_official

Поклонники, заставшие кумира в 90-х, с интересом отнеслись к смене имиджа певца.

«Интересно, чем сейчас занимается БО»;

«О, божечки!!! Какую бородищу отрастил! Классные они были с Сергеем»;

«Никогда не узнал бы его».

На программе Андрея Малахова певец появился не случайно. Недавно актриса фильмов для взрослых Ангелина Дорошенкова заявила, что на одной из вечеринок на нее напал Богдан Титомир. По ее словам, музыкант вел себя вызывающе — приставал и даже пытался изнасиловать. Девушка утверждала, что до сих пор не может оправиться от шока. Тем не менее проверка на детекторе лжи показала, что Титомир ни в чем не виноват.

Ранее 5-tv.ru писал, что Богдан Титомир откровенно рассказал о романе с Кондулайнен.

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