СК проверит систему охраны колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

В Благовещенске 19-летний студент открыл огонь из охотничьего ружья в здании колледжа. Стрелял по своим одногруппникам. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

По словам очевидцев, все произошло на втором этаже колледжа. Занятия к этому времени уже начались. Молодой человек вошел в аудиторию с ружьем в руках и открыл стрельбу по однокурсникам.

На месте работает корреспондент Виктория Сытенко, у нее самая последняя информация.

Ранее 5-tv.ru писал, что свидетельница рассказала о стрельбе в колледже Благовещенска.