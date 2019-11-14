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СК проверит систему охраны колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

, 10:17 Эфирная новость 41

Александр Бастрыкин направил в Благовещенск криминалистов Центрального аппарата для расследования этого происшествия.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

В Благовещенске 19-летний студент открыл огонь из охотничьего ружья в здании колледжа. Стрелял по своим одногруппникам. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

По словам очевидцев, все произошло на втором этаже колледжа. Занятия к этому времени уже начались. Молодой человек вошел в аудиторию с ружьем в руках и открыл стрельбу по однокурсникам.

На месте работает корреспондент Виктория Сытенко, у нее самая последняя информация.

Ранее 5-tv.ru писал, что свидетельница рассказала о стрельбе в колледже Благовещенска.

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