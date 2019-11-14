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Любовь Успенская похудела и похорошела. В чем секрет?

, 10:51 | Мия Субботина Фото 53

Диетолог считает, что все дело в правильных мыслях и увлечении певицы.

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Фото, видео: Instagram @buzova86uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская заметно похудела и похорошела. Знаменитость кокетничает и говорит, что практически не прилагает усилий: просто не ест после шести вечера и старается не думать о еде. Таким способом она уже избавилась от лишнего веса. Диетолог Елена Соломатина рассказала подробнее о таком методе похудения Успенской, пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @buzova86uspenskayalubov_official

По словам эксперта, таким способом действительно возможно сбросить лишний вес. Необходимо просто правильно себя настроить и отключить мысли о еде.

«Для этого нужно постараться перенаправить свое внимание на совершенно другие вещи, на какую-то другую доминанту. Человек влюбленный или просто увлеченный чем-то может и не вспомнить о еде. Поэтому попробуйте придумать себе какое-то интересное занятие», — посоветовала врач.

Следовать примеру королевы русского шансона можно, но с осторожностью. Диетолог подчеркивает, что отказ от еды после шести вечера у многих вызывает стресс, особенно, если человек ложится поздно и не может заснуть из-за чувства голода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Успенская похвасталась успехом у зарубежных слушателей.

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