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  4. Рождество Меган Маркл и принц Гарри проведут в США — у матери герцогини

Рождество Меган Маркл и принц Гарри проведут в США — у матери герцогини

, 18:50 | Алиса Старжевская 56

Королева Елизавета II впервые не стала возражать против желания Маркл провести новогодние каникулы вне британской резиденции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Parsons, Uk Out, I-Images, Jens Kalaene, Stephen Lock

Меган Маркл и принц Гарри подтвердили, что действительно планируют провести зимние каникулы и отпраздновать Рождество не с королевской семьей. Об этом сообщает Spletnik.ru. Вместо традиционного торжества в Сандрингеме, пара отправится к матери Меган — Дории Редлан, которая живет в США.

www.globallookpress.com / Doug Peters

Как утверждают инсайдеры, королева Елизавета II до последнего не была осведомлена о планах младшего внука. Но это не помешало ей одобрить поездку семейной пары. Королева впервые не стала возражать против желания Меган провести Рождество с матерью.

«Это решение соответствует прецеденту, установленному ранее другими членами королевской семьи, и пользуется поддержкой Ее Величества», — добавил пресс-секретарь королевской пары.

Детали маршрута герцогов Сассекских в целях безопасности не разглашаются. Известно, что каникулы Гарри и Меган продлятся шесть недель и начнутся 28 ноября — после последнего официального мероприятия с участием принца Гарри.

Ранее 5-писал, что поклонникам королевской семьи не дает покоя возможная беременность Меган Маркл.

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