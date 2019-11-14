Меган Маркл и принц Гарри подтвердили, что действительно планируют провести зимние каникулы и отпраздновать Рождество не с королевской семьей. Об этом сообщает Spletnik.ru. Вместо традиционного торжества в Сандрингеме, пара отправится к матери Меган — Дории Редлан, которая живет в США.

www.globallookpress.com / Doug Peters

Как утверждают инсайдеры, королева Елизавета II до последнего не была осведомлена о планах младшего внука. Но это не помешало ей одобрить поездку семейной пары. Королева впервые не стала возражать против желания Меган провести Рождество с матерью.

«Это решение соответствует прецеденту, установленному ранее другими членами королевской семьи, и пользуется поддержкой Ее Величества», — добавил пресс-секретарь королевской пары.

Детали маршрута герцогов Сассекских в целях безопасности не разглашаются. Известно, что каникулы Гарри и Меган продлятся шесть недель и начнутся 28 ноября — после последнего официального мероприятия с участием принца Гарри.

Ранее 5-писал, что поклонникам королевской семьи не дает покоя возможная беременность Меган Маркл.