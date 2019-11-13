Поклонникам королевской семьи не дает покоя возможная беременность Меган Маркл

Меган Маркл вновь заинтриговала поклонников королевской семьи. Фанаты предположили, что 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом сообщает Spletnik.ru.
На снимках с ежегодного Дня памяти в Королевском Альберт-холле Маркл вышла в свет в элегантном черном платье по щиколотку с интересным принтом. Талию герцогини подчеркивал пояс. На некоторых фотографиях Меган придерживает живот рукой. Фанаты утверждают — так герцогиня Сассекская вела себя, когда носила под сердцем маленького принца Арчи.
Меган Маркл с принцем Гарри на концерте.
На другом недавнем мероприятии, где Маркл вместе с принцем Гарри почтила память воинов, павших во время Первой мировой войны, герцогиня была в темно-синем пальто, которое акцентировало внимание на ее животе.
Меган Маркл и принц Гарри.
Официальных заявлений от представителей королевской семьи пока не было. Обычно о беременности сообщают, только когда начинается второй триместр.
Ранее 5-tv.ru писал, почему рядом с королевой на Дне памяти павших была Кейт Миддлтон, а не Меган Маркл.