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Видео с места, где был застрелен чемпион по тайскому боксу Ашот Болян

, 11:38 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 134

Тело спортсмена было обнаружено на юго-западе Москвы на Нахимовском проспекте между домами 59 и 61.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места, где был обнаружен мертвым чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Тело знаменитого спортсмена было найдено на юго-западе столицы на Нахимовском проспекте между домами 59 и 61. Боксер находился без признаков жизни возле своего автомобиля Innfiniti. На кадрах с места происшествия видно, что на машине заметны следы, предположительно, крови.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, 40-летний Болян вышел из дома вечером 13 ноября, после чего неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся с места преступления.

ГУ Следственного комитета расследует происшествие. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии с первой частью 105-1 статьи УК РФ «Убийство» и первой частью 222-й статьи УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Как отмечает ТАСС, по предварительной версии следователей, убийство боксера может быть связано с бизнесом.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа Благовещенска, где в результате стрельбы погибли два человека.

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