Мужчину с топором задержали у школы в Свердловской области

Правоохранительные органы задержали мужчину с топором возле школы в селе Махнево в Свердловской области. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на начальника ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что задержанный должен был находиться под домашним арестом. Ранее ему было предъявлено обвинение по первой части статьи 162 УК РФ «Разбой». По версии следствия, мужчина украл в магазине товар.

После появления осужденного вблизи образовательного учреждения с топором в МО МВД «Алапаевский» намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу.

Отмечается, что мужчина не первый раз был замечен в неадекватном состоянии в общественных местах с холодным оружием. Он представлялся людям как «племянник известных в стране людей», что может свидетельствовать о необходимости психиатрической экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские в Ленобласти задержали мужчину, планировавшего приехать в детский сад с оружием.