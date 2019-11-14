Задержанным в Греции россиянам грозит 600 лет тюрьмы

На греческом острове Родос задержали двух россиян. Мужчинам грозит более чем длительное тюремное заключение — до 600 лет.

Граждан РФ поймала прибрежная полиция острова. Предположительно, россияне занимались нелегальной перевозкой людей — задержанных подозревают в переправке мигрантов в Грецию с территории Турции.

Родственники одного из задержанных — жителя Уссурийска Алексея Маленкова — уверяют, что мужчина отправился на заработки в Турцию. Якобы знакомый предложил ему заняться перевозкой туристов из Турции в Италию. Однако первый же рейс обернулся провалом — плавсредство попало в сильный шторм и оказалось в территориальных водах Греции.

Береговая охрана проверила судно — и выяснила, что вместо отдыхающих плавание, предположительно, совершают нелегальные мигранты. На корабле в этот момент находилось 62 пассажира. Теперь Маленкову и его «коллеге» Беленко грозит до 600 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в посольстве РФ в Афинах, консульство уже направило запрос греческим властям и поддерживает связь с семьей одного из задержанных. Официального уведомления о том, что россиян действительно задержали правоохранительные Греции, не поступало.

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