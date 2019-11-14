  1. Пятый канал
  4. Новорожденная девочка скончалась спустя два дня после смерти матери в Петербурге

Новорожденная девочка скончалась спустя два дня после смерти матери в Петербурге

, 14:44 | Карина Бернтгольц Видео 122

По словам отца семейства, жизнь девочки оборвалась совсем внезапно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; www.globallookpress.com / Stefan Kiefer, imagebroker/thomas kroeger

Новорожденная малышка скончалась спустя 16 дней после появления на свет в доме № 84 на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Девочка ушла из жизни через два дня после смерти своей матери. Женщина умерла в Мариинской больнице. Врачи поставили ей диагноз — перитонит, пишет 78.ru.

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Тело направлено в морг для установления причин произошедшего.

По словам отца семейства, жизнь девочки оборвалась совсем внезапно. Он покормил и уложил спать ребенка, а на утро нашел ее мертвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в хабаровской школе пятиклассник умер перед началом уроков.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Последние новости

15:36
Гостей Культурного форума в Петербурге встречали стихами — видео
15:29
Склад горит рядом с Казанским вокзалом в Москве
15:26
Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге
15:17
СПбГУ открывает Центр по изучению домашнего насилия после убийства студентки
15:11
Почему кубанскому пенсионеру, заплатившему за путевку в санаторий, отказали в отдыхе
15:05
Поклонники обеспокоились здоровьем Бузовой, заметив шишку на ее щеке — фото

Сейчас читают

«Австралийская Кардашьян» похвасталась формами в соблазнительном купальнике
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Умница и красавица»: Елизавета Боярская в вечернем платье сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев