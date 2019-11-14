Новорожденная девочка скончалась спустя два дня после смерти матери в Петербурге

Новорожденная малышка скончалась спустя 16 дней после появления на свет в доме № 84 на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Девочка ушла из жизни через два дня после смерти своей матери. Женщина умерла в Мариинской больнице. Врачи поставили ей диагноз — перитонит, пишет 78.ru.

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Тело направлено в морг для установления причин произошедшего.

По словам отца семейства, жизнь девочки оборвалась совсем внезапно. Он покормил и уложил спать ребенка, а на утро нашел ее мертвой.

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