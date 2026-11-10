Путь в один конец? Какой маршрут изучал Усольцев перед исчезновением

Депутат Кулеш: Усольцев не выбрал бы тяжелый маршрут для похода с ребенком

О маршруте, которым интересовался Сергей Усольцев незадолго до исчезновения семьи, журналистам aif.ru рассказал Алексей Кулеш — депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист. По его оценке, за один день такой путь пройти невозможно.

Прежде помощник директора турбазы, где отдыхали Усольцевы, поделился, что перед пропажей глава семьи расспрашивал его о дороге через гору Баян к деревне Ивановка. Главу семейства интересовали расстояние от поселка Кутурчин, длительность перехода и то, насколько тяжело подниматься.

Кулеш объяснил, что трудность состоит не только в отсутствии обустроенной тропы, но и в самой протяженности. По его словам, к Ивановке ведут лесные дороги, и без транспорта это очень долгий путь — около 18 километров. Такой маршрут под силу группе подготовленных туристов, и он потребует одной или двух ночевок.

«Не думаю, что Сергей интересовался этим маршрутом применительно к своей жене и дочери. Это слишком тяжелый вариант для похода с детьми», — заключил депутат.

Усольцевы — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. После исчезновения проводились масштабные поиски, но установить, что произошло, так и не удалось. В рамках расследования рассматриваются два возможных направления, по которым семья могла отправиться в короткий поход: к скале Буратинка и к Камню желаний, куда ведет маршрут через скалу Мальвинка. Приоритетной версией остается несчастный случай, но криминал не исключается.

В ходе разбирательств и обсуждений звучало и предположение о намеренном исчезновении — побеге Усольцевых. Однако, по данным представителей Следственного комитета (СК), туристы собирались вернуться домой после короткого похода.

Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел Яна Сырымбетова сообщила, что семья тщательно готовилась к поездке. Маршрут обсуждался заранее, оставаться на ночь в поселке Кутурчин они не планировали. У семьи было много планов на ближайшее время, в том числе новые турпоездки. Кроме того, никто из близких не заметил странностей в поведении или признаков подготовки к побегу.

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