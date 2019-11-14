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  4. Гостей Культурного форума в Петербурге встречали стихами — видео

Гостей Культурного форума в Петербурге встречали стихами — видео

, 15:36 Эфирная новость 7

Лекции, встречи, выставки и спектакли проходят одновременно на 90 площадках, главная — Эрмитаж.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

В Петербурге сегодня открылся международный культурный форум, на который съезжаются 40 тысяч участников из более чем из 90 стран. Звезды театра, кино, режиссеры, музыканты и писатели — для них организованы лекции и практические конференции. Мероприятия будут одновременно проходить на 90 площадках.

Все события форума объединены одной темой: «Культурные коды в условиях глобализации». Планируется также, что участники подпишут ряд важных соглашений. Центром притяжения на время форума традиционно становится главный штаб Эрмитажа.

А вот, например, на Московском вокзале гостей встречают петербургские поэты — читают стихи. Секцией «Балет и танец» руководит ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Одна из старейших балетных школ мира проводит день открытых дверей. Международный культурный форум продлится три дня.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что интересного будет происходить на в ближайшие три дня в Санкт-Петербурге.

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