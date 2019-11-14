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  4. Фото: Максим Фадеев показал, как катался на лыжах 23 года назад

Фото: Максим Фадеев показал, как катался на лыжах 23 года назад

, 16:12 | Анастасия Игонина Фото 1 008

Именитый продюсер поделился с подписчиками архивным снимком с горнолыжного курорта.

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев поделился с поклонниками архивным снимком. Фото, которое продюсер разместил в Instagram, сделано больше 20 лет назад.

На снимке молодой Фадеев стоит на фоне гор, прижимая к себе лыжи. Молодой мужчина широко улыбается и выглядит крайне довольным.

«1996 год. Альпы. Интересно иногда возвращаться в воспоминания», — объясняет Максим.

Instagram @fadeevmaxim

В описании снимка Фадеев признался, что после взгляда на это фото ему сразу же захотелось, чтобы вокруг был снег. Также продюсер испытал желание покататься на лыжах.

В комментариях пользователи обратили внимание на выражение лица молодого Фадеева. Многие сравнили продюсера с Дедом Морозом. Кроме того, поклонники убеждены, что именно недавнему катанию на лыжах «Максим с фото» обязан цветущим видом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фадеев отправляется в кругосветку на 111 дней вместе с новыми артистами.

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