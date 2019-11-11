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Фадеев отправляется в кругосветку на 111 дней вместе с новыми артистами

, 18:32 | Ниса Мурзанаева Видео 229

Продюсер и музыканты лейбла MALFА хотят записывать альбомы «в океане».

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев рассказал о необычном путешествии, в которое отправится вместе с подопечными из лейбла MALFA. Продюсер поделился новостью в Instagram. Музыкант собирается провести в кругосветном путешествии 111 дней.

«Компания MALFA в полном составе: и я, и артисты, и менеджеры выезжаем на 111 дней в кругосветное путешествие для написания альбомов. И я и новые артисты хотим это сделать в океане. Мы будем вести трансляцию, возьмем с собой съемочную группу», — поделился знаменитость.

Instagram @fadeevmaxim

Идея длительного творческого путешествия пришлась многим подписчикам Максима Фадеева по вкусу. Однако некоторые фанаты выразили беспокойство о состоянии здоровья продюсера. Совсем недавно их кумир обратился к медикам из-за плохого самочувствия. Утверждалось, что артист якобы пережил предынфарктное состояние. Непонятно, как откликнется на здоровье музыканта затяжное путешествие по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макс Фадеев рассказал фанатам о своем самочувствии после слухов об инфаркте.

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