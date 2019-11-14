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Глава района под Псковом, оскорбивший полицейского, объяснил случившееся «возбужденным состоянием»

, 16:41 Эфирная новость 33

Скандал разразился после появления в сети ролика, на котором глава района «беседует» с полицейскими, используя нецензурную лексику.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дмитрий Сопотов; 5-tv.ru

Полиция Псковской области изучает видеоролик, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника правоохранительных органов. При этом в выражениях не стесняется. Видео было снято еще весной, однако только сейчас появилось в сети. Всего за сутки ролик с выступлением чиновника собрал сотни тысяч просмотров.

Сотрудники ДПС остановили машину, заподозрив, что за рулем нетрезвый шофер. На видео глава района честно признается: вместе со своим с шофером отмечал получение крупного гранта в 54 миллиона рублей. Теперь Дмитрий Сопотов путается в показаниях. Якобы с шофером ехал на разных машинах, да и не выпивал вовсе. Свое странное поведение на видео объясняет «возбужденным состоянием», а беседу с полицейскими называет «мужским эмоциональным разговором». Глава района искренне считает, что его подставили политические недоброжелатели, только мотивов объяснить не может.

Подробности в репортаже Кирилла Сергеева.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов прокомментировал скандальный видеоролик с его участием.

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