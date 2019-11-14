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Видео с россиянами, которым грозит 600 лет греческой тюрьмы

, 16:24 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 37

Двое мужчин подозреваются в нелегальной переправке мигрантов из Турции в Грецию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с участием российских моряков, которым грозит 600 лет тюремного срока в Греции. Молодых людей задержали на Родосе по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

Сначала моряки показывают зрителям пейзаж греческого острова — пальмы и кактусы, высаженные вдоль порта. Затем в кадре появляются сами молодые люди, которые прогуливаются по городу. Также на видео демонстрируется каюта — видимо, именно в ней россияне жили во время плавания.

Двоих россиян задержала береговая полиция Родоса. На борту их судна были обнаружены 62 человека — предположительно, это мигранты, которых мужчины якобы планировали нелегально вывезти из Турции. Как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчины везли пассажиров в Италию, но попали в шторм и сбились с курса.

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