Видео с россиянами, которым грозит 600 лет греческой тюрьмы

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с участием российских моряков, которым грозит 600 лет тюремного срока в Греции. Молодых людей задержали на Родосе по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

Сначала моряки показывают зрителям пейзаж греческого острова — пальмы и кактусы, высаженные вдоль порта. Затем в кадре появляются сами молодые люди, которые прогуливаются по городу. Также на видео демонстрируется каюта — видимо, именно в ней россияне жили во время плавания.

Двоих россиян задержала береговая полиция Родоса. На борту их судна были обнаружены 62 человека — предположительно, это мигранты, которых мужчины якобы планировали нелегально вывезти из Турции. Как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчины везли пассажиров в Италию, но попали в шторм и сбились с курса.