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Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой

, 22:09 | Валентин Черников 37

По словам певицы, бывшая коллега по группе SEREBRO напала на нее в лифте.

Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала о драке с бывшей коллегой Еленой Темниковой. Об этом она заявила на шоу Алены Жигаловой.

В интервью журналистка спросила об отношениях участниц бывшего поп-коллектива. В 2019 году СМИ разнесли слухи о том, что между ним был роман. Темникова на своей странице в Instagram это опровергла. Гостья программы уточнила, что на момент существования проекта девушки дружили. Но в какой-то момент Темникова увидела в Серябкиной соперницу, потому что та была центральной исполнительницей. Об этом в предыдущем выпуске шоу Жигаловой говорил и продюсер группы SEREBRO Максим Фадеев.

По словам артистки, после одного из концертов они с Темниковой зашли в лифт. Там между ними произошла потасовка.

«Едем в лифте. Молча смотрим друг на друга. Вдруг она резко подходит и начинает меня бить по почкам, по печени. Больно. Я не хотела отвечать, чтобы не было слова „драка“. Чтобы если она начала меня бить, это так бы и осталось. И я сильнее нее. Если бы один раз врезала, это был бы „тяжеляк“. А потом она на меня плюнула. Я ее в ответ укусила и дала ей пощечину», — вспомнила Серябкина.

В беседе с Жигаловой она добавила, что позже певицы на какое-то время померились. Но после распада коллектива не поддерживают отношения. Повлияли на это и последующие интервью Алены Темниковой, в которых она говорила о коллеге и Максиме Фадееве. На вопрос ведущей, готова ли Ольга встретиться и помириться окончательно, артистка ответила «нет», пока Алена не извинится перед ней и продюсером.

«Не хочу отвечать человеку ее же оружием, я не такая. Но я себя уважаю. Об меня вытирали ноги, а я в ответ: „Иди ко мне, любимая“? Такого не будет. Если она завтра позвонит и попросит помощи, я ей помогу и с открытым сердцем. Но защищать себя я буду. Хочу остаться доброй, но не хочу, чтобы на мне ездили», — заявила гостья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина впервые в жизни открыла для себя баню и поделилась оттуда горячими фото.

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