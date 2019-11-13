«Суп из Оленьки»: Распаренная после бани Серябкина окунулась в котел с травами

Ольга Серябкина, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, выложила в Instagram во всех смыслах горячие кадры из бани и бассейна-котла. На фото певица демонстрирует фигуру в белом купальнике.

В сторис экс-солистка SEREBRO добавила видеоотчет банных процедур. На роликах видно, как артистка после бани играючи окунается в котел с травами. Как написала в посте Серябкина, знакомство с баней у нее состоялось впервые.

«Раньше не понимала прикола в парилках. И казалось, что такая тема чисто для пацанов. Вчера попробовала первый раз и могу сказать, что это очень круто. Контраст температур дает нереальные ощущения. Голова очищается от всех мыслей, ловишь полный дзен и расслабление во всем теле. Это именно то, что мне нужно сейчас после всех нагрузок», — рассказала труженица. Пунктуация и орфография автора сохранены.

Instagram @seryabkina

Фолловеры не поскупились на комплименты для любимой певицы.

«Серябкина кайфовая»;

«Прекрасная наша! Это чудесно! Отдыхай и набирайся сил, солнышко»;

«Суп из Оленьки», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru Серябкина анонсировала новые песни заворожительной фотографией со спины.