«Суп из Оленьки»: Распаренная после бани Серябкина окунулась в котел с травами

Ольга Серябкина, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, выложила в Instagram во всех смыслах горячие кадры из бани и бассейна-котла. На фото певица демонстрирует фигуру в белом купальнике.
В сторис экс-солистка SEREBRO добавила видеоотчет банных процедур. На роликах видно, как артистка после бани играючи окунается в котел с травами. Как написала в посте Серябкина, знакомство с баней у нее состоялось впервые.
Фолловеры не поскупились на комплименты для любимой певицы.
«Серябкина кайфовая»;
«Прекрасная наша! Это чудесно! Отдыхай и набирайся сил, солнышко»;
«Суп из Оленьки», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru Серябкина анонсировала новые песни заворожительной фотографией со спины.