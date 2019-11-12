Хозяин кота, которого не пустили в самолет, наказан лишением всех бонусов

Хозяина слишком толстого кота, который хотел обмануть авиакомпанию, чтобы пронести на борт животное, не в обиде на авиаперевозчика, исключившего его из программы лояльности, поскольку сознательно нарушил правила.

«Я не оправдываю себя в этой ситуации, я нарушил правила перевозчика, перевозчик вправе избрать меру воздействия на меня. Соответственно он избрал, и, наверное, это не моя компетенция комментировать его суровость. Поэтому я принимаю ситуацию таковой, какая она есть», — сказал Михаил Галин в интервью 5-tv.ru.

Как пояснил хозяин увесистого животного, с котом Виктором он путешествовал из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. На первом этапе пути кот чувствовал себя очень плохо, и когда в Москве выяснилось, что он весит больше, чем дозволено взять на борт, и его необходимо сдать в багаж, испугался, что восемь часов в багажном отделении Виктор не переживет. Поэтому заботливый хозяин даже сдал билеты на рейс и стал искать другое решение. В результате нашлись люди, которые помоги ему подменить кота на время взвешивания.

В пресс-службе «Аэрофлота» 5-tv.ru сообщили, что компания исключила Михаила Галина из программы лояльности и аннулировала все его накопленные мили.

«Проверка показала, что пассажир умышленно нарушил ряд правил перевозки багажа. Он не сдал животное весом более восьми килограммов в багажное отделение и вынимал животное из контейнера на борту», — пояснила замначальника пресс-службы Вера Абанина.

Сам Галин пояснил, что на те накопленные мили, которых он лишился, можно было каждый месяц в течение года летать из Владивостока в Москву. Интересно, что выдал себя путешественник сам, разместив рассказ о своем перелете в соцсетях, после чего она получила широкую огласку и стала известна, в том числе и «Аэрофлоту».

Ранее 5-tv.ru рассказывал полную приключений историю кота Виктора.