Пациентов челябинского дома престарелых экстренно вывезли из-за плохого ухода

Более 50 подопечных частного дома престарелых в Челябинской области экстренно развезли по больницам из-за ненадлежащих условий в заведении.

Проверка выявила множество грубейших нарушений требований к содержанию пожилых людей, в том числе антисанитарию и ненадлежащий уход за пациентами, половина из которых лежачие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную прокуратуру.

По данным агентства, родственники подопечных пансионата сдавали туда своих стариков и просто платили деньги, не особенно интересуясь, в каких условиях они там проживают и как за ними ухаживают.

Сейчас дом престарелых закрыли, дальнейшей судьбой содержавшихся там людей сейчас занимаются областные власти. Пожилых пациентов собираются направить в государственные или муниципальные социальные учреждения. К ситуации подключились правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургских больницах и домах престарелых пациентов кормили дешевыми суррогатами творога, масла и сметаны.