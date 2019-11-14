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  4. Пациентов челябинского дома престарелых экстренно вывезли из-за плохого ухода

Пациентов челябинского дома престарелых экстренно вывезли из-за плохого ухода

, 18:34 | Светлана Александрова Эксклюзивное видео 24

Проверка обнаружила в частном пансионате грязь в палатах и неухоженных лежачих больных.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Более 50 подопечных частного дома престарелых в Челябинской области экстренно развезли по больницам из-за ненадлежащих условий в заведении.

Проверка выявила множество грубейших нарушений требований к содержанию пожилых людей, в том числе антисанитарию и ненадлежащий уход за пациентами, половина из которых лежачие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную прокуратуру.

По данным агентства, родственники подопечных пансионата сдавали туда своих стариков и просто платили деньги, не особенно интересуясь, в каких условиях они там проживают и как за ними ухаживают.

Сейчас дом престарелых закрыли, дальнейшей судьбой содержавшихся там людей сейчас занимаются областные власти. Пожилых пациентов собираются направить в государственные или муниципальные социальные учреждения. К ситуации подключились правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургских больницах и домах престарелых пациентов кормили дешевыми суррогатами творога, масла и сметаны.

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