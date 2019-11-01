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  4. Полупрозрачное молоко и отвратительное масло: Россельхознадзор проверил, чем кормят в соцучреждениях

Полупрозрачное молоко и отвратительное масло: Россельхознадзор проверил, чем кормят в соцучреждениях

, 7:49 Эфирная новость 83

Проверки были инициированы после многочисленных жалоб от родителей школьников и бывших пациентов больниц.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В Петербурге стариков и онкобольных кормили суррогатами творога, масла и сметаны. И все это — в рамках миллионных госконтрактов. Компания, выигравшая тендер, поставляла в больницы и дома престарелых дешевую продукцию с растительным жиром вместо молочного.

Полупрозрачное молоко больше похожее на воду, непонятные сметана, кефир, но главное, отвратительное масло. От сливочного — одно название. Ни запаха не вкуса. Таким кашу испортишь сразу.

Дома инвалидов и престарелых, больницы, школы, — больше всего претензий к молочке именно в социальных учреждениях. О масштабах мошенничества — Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru расссказывал, что преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде.

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