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Шокирующие результаты расследования авиакатастрофы 2013 года в Казани — репортаж

, 20:07 Эфирная новость 15

Следствие установило, что пилоты летали по фальшивым документам. Как такое могло произойти, и кто был в сговоре с лже-летчиками?

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley; 5-tv.ru

Поддельные документы пилотов и — как следствие — ошибочные действия экипажа стали причиной гибели 50 человек. Чудовищные подробности расследования катастрофы Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. В ходе процесса выяснилось, что за штурвалом лайнера находились непрофессиональные пилоты! И летали они по фальшивым документам.

В отчете МАК написано: экипаж не распознал факт отключения автопилота. А дальше — целый список причин, почти все связаны с недостаточной квалификацией. То есть, пока автопилот работал, с самолетом они справлялись.

Это общая для всей мировой авиации проблема: пилоты привыкают к автоматике и забывают важные навыки ручного управления. Но если они учились по-настоящему, есть хотя бы шанс вспомнить. Но если ты не учил, тебе и вспомнить нечего. В 2013 году появилась информация о 60 случаях, когда пилота допускали к небу на основании подложных бумаг. А сколько «поддельных пилотов» летает сейчас?

Как такое могло произойти, и кто был в сговоре с лже-летчиками, ответы на вопросы в материале Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уголовном деле в отношении главы летной школы в Петербурге, где как полагали следователи, торговали сертификатами пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. Он приговорен к пяти годам колонии.

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