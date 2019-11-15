Николай Носков готов выйти на сцену после тяжелого инсульта

Николай Носков возвращается на сцену после почти трехлетнего перерыва. Весной 2017 музыкант перенес тяжелый инсульт, врачи сомневались, что он сможет говорить, но хоть восстановление и заняло много времени, Носков не только встал на ноги, но и снова запел. Он уже записал новый альбом под названием «Жизнь», а 9 декабря впервые выступит с концертом.

«Связки — это такой же орган в организме, как и любой другой, их постоянно нужно тренировать, и чем больше поешь, тем лучше будет, конечно. Дыхательная гимнастика, йога может быть добавлена для этого. Для голоса я занимаюсь тренировками сам, помню все упражнения, плюс у каждого певца есть свои методики для распевания. Пять раз в неделю занимаюсь с тренером лечебной физкультурой. Теперь мне добавили достаточно серьезный массаж (с элементами мануальной терапии)», — рассказал Николай Носков в интервью KP.RU.

Он признался, что пока был прикован к постели, набрал вес, но теперь, когда он снова стал двигаться, все пришло в норму. Победить болезнь музыканту помогала вера в Бога. В этом его поддерживала супруга.

«По святым местам мы с Мариной не ездили, собирались один раз в этом году, но не получилось по форс-мажорным обстоятельствам. Приезжал к нам домой батюшка, и Марина часто ходит в храм. Пока что только планируем на будущий год отправиться в паломничество», — сказал Носков.

63-летний музыкант говорит, что очень благодарен друзьям, которые поддерживали его все это трудное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николай Носков впервые вышел в свет после тяжелой болезни и длительной реабилитации — это было в марте 2019 года на презентации альбома молодого исполнителя IVAN.