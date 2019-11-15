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  4. Николай Носков готов выйти на сцену после тяжелого инсульта

Николай Носков готов выйти на сцену после тяжелого инсульта

, 6:44 | Светлана Александрова 11

Музыкант уже записал новый альбом под названием «Жизнь», а 9 декабря впервые выступит с концертом.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, /Михаил Фомичев, /Григорий Сысоев

Николай Носков возвращается на сцену после почти трехлетнего перерыва. Весной 2017 музыкант перенес тяжелый инсульт, врачи сомневались, что он сможет говорить, но хоть восстановление и заняло много времени, Носков не только встал на ноги, но и снова запел. Он уже записал новый альбом под названием «Жизнь», а 9 декабря впервые выступит с концертом.

«Связки — это такой же орган в организме, как и любой другой, их постоянно нужно тренировать, и чем больше поешь, тем лучше будет, конечно. Дыхательная гимнастика, йога может быть добавлена для этого. Для голоса я занимаюсь тренировками сам, помню все упражнения, плюс у каждого певца есть свои методики для распевания. Пять раз в неделю занимаюсь с тренером лечебной физкультурой. Теперь мне добавили достаточно серьезный массаж (с элементами мануальной терапии)», — рассказал Николай Носков в интервью KP.RU.

Он признался, что пока был прикован к постели, набрал вес, но теперь, когда он снова стал двигаться, все пришло в норму. Победить болезнь музыканту помогала вера в Бога. В этом его поддерживала супруга.

«По святым местам мы с Мариной не ездили, собирались один раз в этом году, но не получилось по форс-мажорным обстоятельствам. Приезжал к нам домой батюшка, и Марина часто ходит в храм. Пока что только планируем на будущий год отправиться в паломничество», — сказал Носков.

63-летний музыкант говорит, что очень благодарен друзьям, которые поддерживали его все это трудное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николай Носков впервые вышел в свет после тяжелой болезни и длительной реабилитации — это было в марте 2019 года на презентации альбома молодого исполнителя IVAN.

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