Уголовное дело возбудили в отношении судмедэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

Судмедэксперт, который нашел алкоголь в крови мальчика, погибшего в Кировской области под колесами машины полицейского, предстанет перед судом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Следователи установили, что эксперт грубо нарушил ряд должностных инструкций. Об этом сообщил представитель семьи ребенка. Ранее криминалист признался, что алкоголь мог появиться в крови из-за неправильного хранения тела. В морге элементарно нет холодильников.

Авария произошла 13 июля. Шестилетний мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть, где его сбил автомобиль. За рулем находился полицейский. От полученных травм ребенок погиб. В заключении медиков тогда было отмечено, что в момент ДТП ребенок был пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном ребенке» в Кировской области.