Последствия хлопка в московской многоэтажке: эксклюзивные кадры

Хлопок с последующим возгоранием произошел в квартире многоэтажного дома на западе Москвы. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

На кадрах видно, что взрыв серьезно повредил дверь в одну из квартир — ее едва не выбило из проема. На полу заметны следы осыпавшейся краски и штукатурки, стены и потолок в копоти. Также в подъезде можно заметить следы стройматериалов. На месте работают полицейские и спасатели.

Как сообщал 5-tv.ru, взрыв произошел после полуночи 15 ноября в доме № 16 по улице Удальцова. По неподтвержденным данным, в ремонтируемой квартире произошел хлопок газовоздушной смеси. Пламя распространилось с пятого по седьмой этажи девятиэтажки. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 60 квадратных метров.

За время спасательной операции из дома эвакуировали 50 человек, 17 были выведены с верхних этажей. По уточненным данным, пострадал один человек. Немногим ранее очевидец рассказал 5-tv.ru о других подробностях взрыва в московской многоэтажке.