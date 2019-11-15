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Последствия хлопка в московской многоэтажке: эксклюзивные кадры

, 7:56 | Игорь Рязов Видео 28

5-tv.ru публикует видео, снятое в подъезде многоквартирного дома на западе столицы, в котором, по всей вероятности, произошел хлопок газовоздушной смеси.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Хлопок с последующим возгоранием произошел в квартире многоэтажного дома на западе Москвы. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

На кадрах видно, что взрыв серьезно повредил дверь в одну из квартир — ее едва не выбило из проема. На полу заметны следы осыпавшейся краски и штукатурки, стены и потолок в копоти. Также в подъезде можно заметить следы стройматериалов. На месте работают полицейские и спасатели.

Как сообщал 5-tv.ru, взрыв произошел после полуночи 15 ноября в доме № 16 по улице Удальцова. По неподтвержденным данным, в ремонтируемой квартире произошел хлопок газовоздушной смеси. Пламя распространилось с пятого по седьмой этажи девятиэтажки. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 60 квадратных метров.

За время спасательной операции из дома эвакуировали 50 человек, 17 были выведены с верхних этажей. По уточненным данным, пострадал один человек. Немногим ранее очевидец рассказал 5-tv.ru о других подробностях взрыва в московской многоэтажке.

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