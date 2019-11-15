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«Сначала взрыв был!»: Очевидец рассказал о пожаре в московской многоэтажке

, 5:46 | Василий Заика Эксклюзивное видео 48

По словам Александра Караваева, хлопок произошел в одной из квартир на седьмом этаже.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Очевидец в беседе с 5-tv.ru рассказал о пожаре в московской многоэтажке на улице Удальцова. По словам Александра Караваева, он услышал сильный хлопок, от которого выбило все оконные рамы. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже, и после пламя перебросилось на лоджию шестого этажа. Началась эвакуация.

«Все разбросало там и пожар после этого сразу. Седьмой, а потом занялся огнем и шестой этаж — лоджия. Нас срочно эвакуировали всех. Сначала взрыв был, сильный хлопок. Все выбило, все рамы. Быстро схватили документы и на улицу», — рассказывает мужчина.

Житель дома добавил, что после произошедшего у его соседки заклинило дверь. К счастью, все обошлось — женщину освободили из закрытого помещения. Одну пострадавшую госпитализировали. Ее квартира находится как раз над той, где произошло ЧП.

Александр Караваев отметил, что не знаком с теми, кто живет в злополучном помещении.

«Я выглянул в окно, наверх посмотрел и там машут руками: „Пожар, пожар!“ По-моему, их двое было», — заключил житель дома.

По некоторым неподтвержденным данным, в квартире, где проводился ремонт, мог произойти хлопок газовоздушной смеси. Пламя распространилось с пятого по седьмой этажи девятиэтажки. Из здания были эвакуированы 50 человек, 17 были спасены с верхних этажей.

В настоящее время возгорание ликвидировано на площади в 60 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали во время пожара в московской многоэтажке.

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