Два человека пострадали во время пожара в московской многоэтажке

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме на западе Москвы. По данным представителей экстренных служб, во время пожара в многоэтажке на Удальцова, 16 прогремел взрыв.

«В доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки. Из здания эвакуированы 50 человек, 17 человек спасены», — заявили в экстренных службах.

ВКонтакте @id70590130

Согласно сведениям МЧС, пламя распространялось по балконам с пятого по седьмой этаж на площади 60 квадрантных метров. Огонь удалось оперативно потушить. Пострадали два человека. Что стало причиной пожара пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на складе рядом с Казанским вокзалом в Москве.