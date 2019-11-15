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Два человека пострадали во время пожара в московской многоэтажке

, 3:58 | Алиса Маркова Видео 56

При пожаре прогремел взрыв, после чего обрушились межквартирные перегородки.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме на западе Москвы. По данным представителей экстренных служб, во время пожара в многоэтажке на Удальцова, 16 прогремел взрыв.

«В доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки. Из здания эвакуированы 50 человек, 17 человек спасены», — заявили в экстренных службах.

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Согласно сведениям МЧС, пламя распространялось по балконам с пятого по седьмой этаж на площади 60 квадрантных метров. Огонь удалось оперативно потушить. Пострадали два человека. Что стало причиной пожара пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на складе рядом с Казанским вокзалом в Москве.

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