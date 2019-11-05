Тела двух детей нашли в овраге с водой в Приморском крае

Тела двух детей нашли в овраге заполненном водой в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным следствия, в овраге с водой в селе Летно-Хвалынское утонули мальчик семи лет и девочка трех лет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Как дети оказались в овраге — пока не ясно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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