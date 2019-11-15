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Россияне рассказали, какую еду предпочитают в поездках

, 12:00 | Мия Субботина 34

На вопросы туристического сервиса ответили более 23 тысяч пользователей из 22 стран.

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Российские путешественники рассказали, что во время отпуска чаще всего предпочитают есть в ресторанах с местной кухней или в отелях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социологический опрос momondo.ru. В нем приняли участие более 23 тысяч пользователей из 22 стран, в том числе и России.

Отмечается, что на поиски интересных мест с национальными блюдами отправляются 44% респондентов, а 41% — выбирают рестораны при отелях.

Около 40% опрошенных россиян проголосовали за ответ «готовлю еду самостоятельно».

Примерно 35% респондентов ответили, что хотят посещать рестораны с привычной пищей, а 26% не против дегустации уличной еды. Наименьшее число туристов предпочитают заказывать блюда в номер.

Четверть опрошенных проголосовали за любимую итальянскую кухню. Почти в два раза скромнее результат у азиатской: 7% респондентов отметили японские блюда, 6% — китайские. Столько же голосов набрала еда из французских кафе и ресторанов, а греческий салат и свежую рыбу выбрали всего лишь 5% пользователей сервиса.

Интересно, что около 31% участников опроса не смогли назвать одно гастрономическое направление, пояснив, что у каждой кухни есть свои преимущества.

Ранее 5-tv.ru писал о простом рецепте домашнего итальянского сыра маскарпоне.

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