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Гадалку не ищу: Регина Тодоренко успокоила фанатов

, 19:03 | Мия Субботина Видео 10

Ранее в социальной сети, телеведущая пожаловалась на жизненные коллапсы и плохое самочувствие, однако позже певица опровергла свои слова.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко недавно заявила, что готова обратиться к опытной гадалке, чтобы развеять все свои страхи и переживания. Видео звезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. Телеведущая жаловалась на жизненные «коллапсы» и плохое самочувствие. Она якобы подозревала, что ее сглазили.

Поклонники звезды тут же забили тревогу, однако Регина поспешила дать опровержение и заявила, что это было всего лишь шуткой в эфире на радио.

«Ребяточки, я тут по поводу сторис про гадалку. Это шутка, не переживайте. Это просто милая, добрая, смешная шутка от радио NRJ. Я вас всех целую, спасибо за беспокойство», — подытожила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Регины Тодоренко поблагодарили за фото в красном платье.

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