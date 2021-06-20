Лайфхак: как вернуть затупившимся ножницам былую остроту без точильного камня

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Игорь Рязов
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Предложенная 5-tv.ru хитрость позволит легко и быстро заточить ножницы, даже, если точильного камня нет под рукой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Grant Robinson; 5-tv.ru

Затупившиеся ножницы не могут быть проблемой для тех, у кого в доме найдется хотя бы небольшой лист фольги. Придать ножницам былую остроту можно за считанные минуты.

Заточить ножницы с помощью фольги довольно легко. Для начала нужно сложить лист фольги в несколько слоев. Длина получившегося брекета должна быть равна или немного превышать длину лезвий ножниц.

Затем нужно нарезать сложенную фольгу на тонкие полоски — чем больше их будет, тем острее станут ножницы. Резать нужно на всю длину лезвия — от основания до самых кончиков. Тогда ножницы будут хорошо резать на всем протяжении, а не только на определенном участке.

Предложенный способ позволит вернуть былую остроту даже сильно затупившимся ножницам. Если даже фольга не поможет, то лезвия придется затачивать по отдельности с помощью точильного камня. Если ножницы нужно подточить совсем чуть-чуть, то можно использовать наждачную бумагу зернистостью 150-200.

Ранее 5-tv.ru делился лайфхаком, который позволит легко зажечь свечу в подсвечнике с высокими стенками.

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