«На душе пустота»: концерт Бузовой в Хабаровске отменили из-за грозы

Концерт Ольги Бузовой в Хабаровске отменили из-за грозы

Концерт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Хабаровске отменили из-за сильной грозы с градом и молниями. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева в своем Telegram-канале.

Выступление должно было пройти вечером в воскресенье в рамках фестиваля «Амур. Живая линия». Однако из-за ливня, града и грозы организаторы решили отменить концерт ради безопасности зрителей.

«К сожалению, из-за непогоды и по правилам безопасности мы были вынуждены отменить сегодняшний концерт Ольги Бузовой», — написала Ярцева.

Сама артистка в своем Telegram-канале сообщила, что находилась на месте и была готова выйти к публике, но организаторы не разрешили начинать выступление.

«Хабаровск. Я на месте. Готова выйти в любой момент. Но организаторы не дают разрешение. Плюс ко всему началась гроза, молния, идет град и перестала работать аппаратура», — написала артистка.

Певица призналась, что до последнего надеялась выступить перед хабаровчанами. Позже Бузова опубликовала видео уже из гостиничного номера. Она рассказала, что тяжело переживает отмену концерта, отметив, что вдоволь наревелась от таких новостей.

«У меня такое чувсто паршивое. На душе прямо какая-то дыра и пустота. Я думаю, что многие артисты, да и вообще все меня поймут, когда летишь, тратишь время, силы, здоровье, сложный перелет, график так подстраиваешь, чтобы поездка состоялась», — сказала певица.

При этом Бузова подчеркнула, что понимает решение об отмене концерта. По ее словам, безопасность зрителей и команды важнее всего.

Это уже не первый раз, когда артистка не смогла выйти к зрителям в запланированный день. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузовой пришлось перенести выступление в Ростове-на-Дону, правда тогда причиной стала травма ноги, которую она получила после падения в душе.

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