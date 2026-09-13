От сельских стартов до большого финала: «Земля спорта» собрала регионы

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 43 0

Одним из центральных событий программы станет чемпионат «АгроЛига» среди студентов аграрных вузов.

Фото, видео: ВКонтакте/Всероссийский марафон «Земля спорта»/zemlya_sporta; 5-tv.ru

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В Ставрополье стартовал финал марафона «Земля спорта»

Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» стартовал в Ставропольском крае. Соревнования проходят до 14 сентября в Кисловодске и Ессентуках, участие в них принимают 1,75 тысяч человек из 73 регионов России. В открытии финального этапа приняли участие министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, глава Минсельхоза Оксана Лут и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Земля спорта» проводится с 2023 года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект направлен на развитие физической культуры в малых городах и сельской местности, поддержку молодежи и популяризацию здорового образа жизни.

В этом году в муниципальных и региональных этапах марафона приняли участие более 22 тысяч человек. В финальной части программы в Кисловодске проходят соревнования по бегу, многоборью ГТО, силовому экстриму, футболу, волейболу и семейным эстафетам. В Ессентуках состоялся чемпионат «АгроЛига» среди студентов аграрных вузов.

Михаил Дегтярев отметил, что объединение марафона «Земля спорта» с проектом «АгроЛига» позволит расширить число участников соревнований.

«Прекрасный марафон, финал, всех поздравляю финалистов. То, что семейный спорт развивают по линии Минсельхоза, — это очень важно, потому что родители должны подавать пример детям. <…> Спортом и физической активностью нужно заниматься всем и вне больших городов. И для нас большая всегда радость, когда жители сельские и труженики села находят время, возможности для занятия спортом», — заявил министр.

Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что интерес к марафону растет с каждым годом. По ее словам, с момента запуска проекта число участников увеличилось более чем вдвое — до свыше 24 тысяч человек, а география расширилась с 39 до 73 регионов.

В рамках рабочей поездки Михаил Дегтярев также посетил спортивную базу «Юг Спорта» в Кисловодске. Комплекс расположен на высоте 1242 м и используется для подготовки российских спортсменов по более чем 70 видам спорта. Ежегодно здесь проходит свыше 210 учебно-тренировочных мероприятий сборных команд России.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что любительский спорт в России стал поистине массовым из-за реализации национальных проектов и общего развития спортивной инфраструктуры. По словам депутата, важную роль в привлечении людей к занятиям спортом также сыграл проект под названием «Ты в игре». Она отметила, что в его рамках участники самостоятельно развивают спортивные инициативы в своих регионах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

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