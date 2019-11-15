  1. Пятый канал
  4. Коллега рассказал о тренере, подозреваемом в домогательствах к 15-летней девочке

Коллега рассказал о тренере, подозреваемом в домогательствах к 15-летней девочке

, 13:25 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 69

48-летний мужчина задержан в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

По подозрению в домогательствах к 15-летней девочке задержан тренер в городе Выборг Ленинградской области. 48-летний уроженец Узбекистана преподавал детям единоборство кудо в местной секции. Коллега подозреваемого прокомментировал происшествие в интервью для 5-tv.ru.

По его словам, девочка, над которой якобы надругался тренер, не имела отношения к их спортивному клубу.

«Мать водила сына, а вот ее старшая дочь от первого брака: занималась, не занималась, или он приглашал ее на индивидуальные занятия — не могу сказать. Я ее видел в лагере. Ее мама просила взять ее с собой, чтоб за братиком смотреть. Она не спортсменка. Пытались ее привлечь, но она не спортивная девочка. Просто находилась с нами в лагере», — сообщил мужчина.

Сослуживец подозреваемого утверждает — ранее последний был подвержен корпоративному наказанию.

«Он был член Федерации, мы его вывели. У него был запрет на въезд. Регистрация закончилась. Мы вынуждены были и протоколом решения о нарушениях сняли с Федерации еще в августе», — сказал мужчина.

Родители детей, занимающихся в секции кудо, оставляли положительные отзывы о работе подозреваемого тренера, утверждает его коллега.

«Для нас это шок. Все родители лестно отзывались», — заявил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан тренер, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки, в Ленобласти.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
64.21
0.01 70.68
0.01
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

14:29
«Колотун на дворе»: Певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних туфлях
14:16
Видео: следственные действия с Соколовым в бронежилете продолжаются у реки Мойка
14:03
Экс-полковника Дмитрия Захарченко этапировали в колонию
13:52
Гагарина зажгла на сцене в ультракоротком платье — видео
13:42
Видео: агрессивный мужчина избил беременную женщину в трамвае до потери сознания
13:31
Огненный метеор, пронесшийся над США, попал на видео

Сейчас читают

Видео с операции по удалению «рук-базук» Кирилла Терешина опубликовала Алана Мамаева
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев