Коллега рассказал о тренере, подозреваемом в домогательствах к 15-летней девочке

По подозрению в домогательствах к 15-летней девочке задержан тренер в городе Выборг Ленинградской области. 48-летний уроженец Узбекистана преподавал детям единоборство кудо в местной секции. Коллега подозреваемого прокомментировал происшествие в интервью для 5-tv.ru.

По его словам, девочка, над которой якобы надругался тренер, не имела отношения к их спортивному клубу.

«Мать водила сына, а вот ее старшая дочь от первого брака: занималась, не занималась, или он приглашал ее на индивидуальные занятия — не могу сказать. Я ее видел в лагере. Ее мама просила взять ее с собой, чтоб за братиком смотреть. Она не спортсменка. Пытались ее привлечь, но она не спортивная девочка. Просто находилась с нами в лагере», — сообщил мужчина.

Сослуживец подозреваемого утверждает — ранее последний был подвержен корпоративному наказанию.

«Он был член Федерации, мы его вывели. У него был запрет на въезд. Регистрация закончилась. Мы вынуждены были и протоколом решения о нарушениях сняли с Федерации еще в августе», — сказал мужчина.

Родители детей, занимающихся в секции кудо, оставляли положительные отзывы о работе подозреваемого тренера, утверждает его коллега.

«Для нас это шок. Все родители лестно отзывались», — заявил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан тренер, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки, в Ленобласти.