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Задержан тренер, подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки, в Ленобласти

, 11:20 | Ниса Мурзанаева 14

48-летний уроженец Узбекистана обучал детей единоборству кудо в спортивном клубе Выборга.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Тренер, подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки, задержан в городе Выборг Ленинградской области. Мужчина прибыл в Россию из Узбекистана и стал преподавать единоборство кудо.

В полицию обратилась мать несовершеннолетней. Женщина утверждала, что в 2018 году 48-летний наставник по кудо совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери прямо во время тренировок. Занятия подростка проходили в местном спортивном клубе.

О задержании подозреваемого в сексуальном насилии тренера сообщили в УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области.

«Задержан гражданин Узбекистана, который изобличен в совершении указанного преступления», — заявили в ведомстве.

Правоохранительными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофил под видом врача надругался над 12-летней школьницей.

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