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Доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, привезли на следственные действия

, 13:04 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 409

Оперативники доставили подозреваемого к дому, где он предположительно убил Анастасию Ещенко.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

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Доцента Олега Соколова привезли к дому, в котором он жил вместе со своей студенткой Анастасией Ещенко, для проведения следственных действий. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, подозреваемый в каске и бронежилете выходит из полицейского автомобиля. В руках у сотрудников манекен, который обычно используется во время следственных мероприятий для воссоздания картины произошедшего.

Именитый историк СПбГУ обвиняется в расправе над аспиранткой. По версии следствия, мужчина убил девушку выстрелом в висок, а затем расчленил ее тело.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с родителями Олега Соколова. Его мама рассказала, что он очень любил погибшую Анастасию Ещенко, несмотря на отрицательное отношение семьи. Она подчеркнула, что молодая возлюбленная постоянно его ревновала к детям и закатывала ему истерики и скандалы.

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