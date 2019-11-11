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«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне

, 22:35 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 1 784

Мать, обвиняемого в убийстве, утверждает — погибшая 24-летняя студентка постоянно устраивала ее сыну скандалы.

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Фото, видео: ТАСС /Гореловский Андрей, 5-tv.ru

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Родители доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, рассказали 5-tv.ru о личной жизни сына. В интервью Валерий и Людмила Соколовы также раскрыли подробности романтических отношений сына и убитой 24-летней Анастасии Ещенко.

Людмила Соколова призналась, что узнала о происходящем от приятелей из заграницы. Подробности жестокого убийства женщина узнавала уже из телевизора. Мать обвиняемого преподавателя поделилась — их семья ждала от сына только выдающихся деяний.

«Мы в ужасе просто. Он преступник, он сделал ужасное дело, которое мы перенести не сможем. Мы всегда ждали от него великих дел. Его со всех стран приглашают. Все ему оплачивают дорогу, только приезжайте», — сказала мать историка.

Родительница Олега Соколова утверждает, что ее мальчик никогда не пил, не курил, не был хулиганом и учился только на отлично.

Женщина рассказала, что доцент начал сильно страдать после развода с экс-супругой. Два ребенка историка остались жить с матерью. Людмила Соколова вспоминает, как впервые узнала о появлении в жизни сына новой женщины — юной студентки Анастасии Ещенко.

«Говорит: „У меня живет девочка. Она такая умная, мне во всем по работе помогает, а я ей“. Он писал докторскую, а она кандидатскую», — поведала мать обвиняемого.

По словам Людмилы Соколовой, у доцента СПбГУ и убитой студентки было много общего — они обожали историю. Вот только девушке не нравилось то, что ее избранник уделяет время детям от предыдущего брака.

«Он говорил: „Мне в ней не нравится то, что она против моих детей“. Она такие скандалы ему закатывала. А он взрывной и эмоциональный. У них уже был конфликт. При чем, не просто так, серьезный. Я была потрясена, почему женщина не хочет видеть детей? Он же не к жене ходит!» — заключила мать историка.

Сегодня Олегу Соколову была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Родители уверены, что в тюрьме их сын просто не выживет. Не от раскаяния или недостатка удобств, а от невозможности заниматься любимым делом — историей.

«Его не надо сажать в тюрьму, его не надо казнить. Его выключи от всего, не дай ему работать — он сразу умрет. Он не сможет без этого жить. Это въелось в него», — заявила Людмила Соколова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцента Соколова, подозреваемого в  убийстве студентки, уволят из СПбГУ.

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