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Видео тренировки сборной России накануне матча с командой Бельгии

, 15:37 | Сергей Зеленский Видео 16

Сборная РФ под руководством Станислава Черчесова готовится к встрече с соперниками на поле «Газпром Арены» в Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

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Футболисты сборной России по футболу под руководством главного тренера Станислава Черчесова провели первую предматчевую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург». Игра пройдет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Противостоять россиянам будут футболисты сборной Бельгии.

На кадрах видно, что на табло над трибунами уже идет обратный отчет до матча.

Игра первого круга, состоявшаяся в марте 2019 года в Брюсселе, завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.

Пока известно, что на ворота Черчесов решил поставить Маринато Гильерме — вице-капитана московского «Локомотива». Основной состав по протоколу будет заявлен уже перед игрой. Главная потеря команды — полузащитник «Монако» Александр Головин.

Сборной России осталось провести два матча отборочного этапа Евро-2020 с национальными командами Бельгии и Сан-Марино. Ранее подопечные Черчесова уже оформили себе прямую путевку в летнюю часть турнира.

Начало матча с бельгийцами 16 ноября запланировано на 20:00. Цены на это спортивное событие варьируются от пяти до 42,5 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему встречи Сборной России с Бельгией и Сан-Марино не такие простые, как кажутся.

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