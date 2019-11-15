«Страх был большой»: Великий князь Романов рассказал о самочувствии после ДТП

Великий князь Георгий Романов, попавший в ДТП в Петербурге, рассказал 5-tv.ru о состоянии своего здоровья.

«Еще страдаем, но держимся. Страх был большой, но слава Богу, я очень рад, что никто не пострадал. Полиция, пожарные, скорая помощь быстро и очень профессионально нам помогли», — сказал он.

На шутливый вопрос корреспондента, сможет ли в будущем 38-летний князь снова бегать, тот также ответил с юмором.

«Бегать будем. Не сегодня, но через пару недель — сто процентов», — сказал он смеясь.

Великий князь Георгий Романов, который прибыл в Северную столицу с неофициальным визитом для участия в Международном культурном форуме, 14 ноября попал в ДТП на Синопской набережной. Он самостоятельно добрался до больницы, где его обследовали врачи.

Директор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов ранее прокомментировал самочувствие Великого князя.