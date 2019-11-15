Кровавый треугольник: мужчина, представившись курьером, вонзил нож в спину соперника

Ножевым ранением закончилась драка в одном из петербургских отелей. Настоящая драма развернулась в гостинице на улице Лени Голикова в ночь на 15 ноября.

Как стало известно 5-tv.ru, поздно ночью в один из номеров отеля заселился мужчина 1979 года рождения. Ночевать гость собирался со спутницей — темноволосой женщиной, которой на вид было около 40 лет.

Чуть позже в номер постучался другой мужчина — он представился курьером, доставившим паре цветы и пиццу. Между мужчинами завязывается конфликт, во время которого дама покинула номер. Ссора между тем перерастает в драку и поножовщину.

Гость отеля был доставлен в медучреждение с ножевым ранением мягких тканей в области поясницы и ушибами головы.

Получив помощь, пострадавший самовольно покинул пункт скорой помощи. Тем временем женщина и притворившийся доставщиком мужчина скрылись в неизвестном направлении.

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