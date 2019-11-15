  1. Пятый канал
  4. Кровавый треугольник: мужчина, представившись курьером, вонзил нож в спину соперника

Кровавый треугольник: мужчина, представившись курьером, вонзил нож в спину соперника

, 19:12 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 68

Небольшая гостиница в Петербурге стала местом жестокой потасовки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Ножевым ранением закончилась драка в одном из петербургских отелей. Настоящая драма развернулась в гостинице на улице Лени Голикова в ночь на 15 ноября.

Как стало известно 5-tv.ru, поздно ночью в один из номеров отеля заселился мужчина 1979 года рождения. Ночевать гость собирался со спутницей — темноволосой женщиной, которой на вид было около 40 лет.

Чуть позже в номер постучался другой мужчина — он представился курьером, доставившим паре цветы и пиццу. Между мужчинами завязывается конфликт, во время которого дама покинула номер. Ссора между тем перерастает в драку и поножовщину.

Гость отеля был доставлен в медучреждение с ножевым ранением мягких тканей в области поясницы и ушибами головы.

Получив помощь, пострадавший самовольно покинул пункт скорой помощи. Тем временем женщина и притворившийся доставщиком мужчина скрылись в неизвестном направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что агрессивный мужчина избил беременную женщину в трамвае до потери сознания.

Читайте также

Соседом доцента Соколова в ИВС оказался преступник-рецидивист

Видео: следственные действия с Соколовым в бронежилете продолжаются у реки Мойки
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

20:36
Футболисты вместе с талисманом Евро-2020 провели футбольный матч в детском центре в Петербурге
20:29
Серябкина в кружевном бюстгальтере сразила юзеров — сексуальное фото
20:20
Лауреатов Международного большого детского фестиваля наградили в Петербурге
20:10
Потерявшуюся мать актера Александра Носика нашли в больнице
20:02
Двое украинских военных погибли при взрывах в Балаклее — видео
19:53
«Мама тоже не промах»: Александр Васильев восхищен фигурой Любови Толкалиной

Сейчас читают

«Тотальное повреждение мышц»: Терешин сделал «руки-базуки» из вазелина, а не синтола
«Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев