Видео: агрессивный мужчина избил беременную женщину в трамвае до потери сознания

Пассажир трамвая избил женщину до потери сознания. Драка произошла на северо-востоке Москвы. Происходящее засняла камера наблюдения.

В кадре видно, что сидящая у окна пассажирка встает с места. Дорогу ей преграждает сидящий рядом мужчина. Когда женщина пытается протиснуться, мужчина толкает ее, завязывается перепалка.

Под конец драки дебошир несколько раз ударяет соперницу по лицу, та подает на колени, ее поддерживают другие пассажиры. Агрессор остается сидеть на месте. Очевидцы тут же вызывали наряд полиции.

Как уточняет УВД по Северо-восточному административному округу Москвы, оперативники задержали подозреваемого. 41-летний житель Московской области был пьян. Избитая пассажирка оказалась беременна, сообщается, что она потеряла сознание. Женщину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело о нанесении побоев. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный набросился на следователя и угрожал ему расправой в СИЗО Ленобласти.