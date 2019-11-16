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Порнозвезда обвинила в изнасиловании Богдана Титомира

, 0:53 | Анастасия Игонина 36

Девушка утверждала, что музыканта взбесил отказ от секса с ним.

Фото: Instagram @bogdantitomir_official

Актриса фильмов для взрослых обвинила в изнасиловании Богдана Титомира. Шокирующие подробности Ангелина Дорошенкова озвучила в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам порнозвезды, инцидент произошел в квартире их общих с Титомиром друзей. Богдан, утверждает 25-летняя Ангелина, оказывал ей знаки внимания и предлагал уединиться — девушка ответила отказом.

Тогда экс-участник группы «Кар-Мэн», видимо, решил получить желаемое против воли актрисы. Дорошенкова рассказала, что артист принялся рвать на ней одежду, ударил ее ногой в живот, а затем избил. Девушке продолжают поступать угрозы и она боится оставаться в Москве.

Однако Титомир отрицает факт насилия. По его версии, с Ангелиной они познакомились несколько лет назад — начать роман без обязательств с молодой артисткой пикантного жанра не составило большого труда. Богдан признается, что в то время ему было интересно «перечпокать не одну порнозвезду».

В финале ток-шоу девушке предложили проверку на полиграфе, результаты которой показали, что интимная близость между героями программы действительно была. Однако ни принуждения к сексу, ни избиений не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как девушка сумела обхитрить насильника и сдать его полицейским в Краснодаре.

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