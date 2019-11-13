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  4. Как девушка сумела обхитрить насильника и сдать его полицейским в Краснодаре

Как девушка сумела обхитрить насильника и сдать его полицейским в Краснодаре

, 16:45 | Карина Бернтгольц 25

По словам пострадавшей, инцидент произошел возле дома № 17 по улице Бургасская.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Полиция Краснодара задержала мужчину, пытавшегося изнасиловать 21-летнюю девушку. Как сообщила пострадавшая правоохранительным органам, злоумышленник подошел к ней сзади возле дома № 17 по улице Бургасская и намеревался совершить действия сексуального характера.

Незнакомец силой затащил девушку за гаражи и начал к ней приставать, намекая на интимную близость. Однако ей удалось мужчину обхитрить. Она сумела его уговорить отправиться к ней домой, где злоумышленник был задержан стражами порядка.

Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном 131-й статьей УК РФ «Изнасилование».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Новочеркасска сознался, что дважды совершил действия сексуального характера в отношении семилетней дочери своей сожительницы.

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