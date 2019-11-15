В технополисе «Эра» представили первые разработки в микроэлектронике

Первые разработки военного инновационного технополиса «Эра» были продемонстрированы представителям руководства Минобороны РФ. Уникальный центр, объединяющий совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, 15 ноября посетили первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, заместитель министра обороны Павел Попов, а также президент Курчатовского института, научный руководитель технополиса «Эра», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

В частности, была показана разработка «Радиочастотная маркировка», которая позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер.

Первый замминистра обороны подчеркнул, что в «Эре» ученые работают вне конкурса, тендеров и закупок.

«В больших масштабах экономики страны конкурсы — хороший барьер для коррупции, но для оперативных научных разработок это помеха, и здесь мы ее устранили», — пояснил он, добавив, что технополис и дальше будет стремиться собирать «быстрые молодые умы».

В свою очередь Ковальчук рассказал, что прототип сегодняшней выставки ранее был представлен в Минобороны. Экспозицию осмотрел глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, и дал ряд поручений.

«Вот сегодня можно отчетливо видеть — я перед приездом первого замминистра обороны детально прошел выставку — огромное количество конкретных новых результатов в области информационных технологий в широком смысле этого слова, в области биогенетических технологий, в области хранения информации», — отметил он.

Научный руководитель «Эры» добавил, что «существует целый большой пласт разработок, которые практические уже либо имеют результаты, либо находятся близко к выходу».

«Я думаю, что в течение нескольких месяцев мы сможем рапортовать о том, что получен целый ряд прорывных результатов», — сказал Ковальчук.

Технополис «Эра» создан в соответствии с указом президента РФ от 25 июня 2018 года. Его целью является ускорение разработок и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создание инфраструктуры для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций, поддержка молодых ученых в рядах российской армии. В настоящее время в технополисе в Анапе ведутся работы по 14 научным направлениям.

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