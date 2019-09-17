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В «Курчатовском институте» назвали причины успеха создания атомной бомбы СССР

, 18:58 Эфирная новость 29

В НИЦ «Курчатовский институт» прошел круглый стол, посвященный 70-летию первых успешных испытаний нового оружия, которые состоялись в 49-м на полигоне в Семипалатинске.

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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Во вторник, 17 сентября, «Курчатовский институт» получил документы из архива службы внешней разведки СССР — все эти бумаги касаются истории создания первой советской атомной бомбы.

Такой подарок Национальному исследовательскому центру сделал директор СВР Сергей Нарышкин. Он пояснил, что рассекреченные материалы проливают свет на участие советских разведчиков в реализации атомного проекта.

В свою очередь, президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук подарил Нарышкину фрагмент графитовой кладки первого советского ядерного реактора Ф-1, который запустили в Москве почти 73 года назад. И объяснил роль разведки в главном проекте 20-го века.

«Это все в стране, ведущей войну, надо было делать. И мы все понимали, и начали это делать. Вот вы входите в незнакомую зону, вроде все знаете, но надо пробираться ощупью, вам нужен лоцман. Вот разведка сыграла роль лоцмана в этом сложном бушующем море», — отметил Михаил Ковальчук.

Среди архивных документов, переданных в дар «Курчатовскому институту», и добытый план оперативно-агентурной разработки «Энормоз». Так назывался комплекс мероприятий по добыче советскими разведчиками материалов о западных разработках в области атомного оружия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео испытания Китаем новейшей баллистической ракеты.

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В «Курчатовском институте» назвали причины успеха создания атомной бомбы СССР

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