Актер Михаил Ефремов заявил, что стал дедушкой

Известный актер и многодетный отец Михаил Ефремов впервые стал дедушкой в 56 лет. Как сообщает StarHit, у 28-летнего сына актера от второго брака Николая и его жены Влады Киселевой родилась дочь. Ее назвали Аллой, вероятнее всего, в честь прабабушки — актрисы Аллы Покровской, которая скончалась в июне 2019 года.

Короткий ролик, на котором Михаил Ефремов хвастается новостью, появился в Instagram.

«Так вот, интернет, я — дед. Алла Николаевна», — говорит на видео актер.

Николай — тоже актер, он второй сын Ефремова, а его мать — известная актриса Евгения Добровольская. Жена Влада — на четыре года старше Николая. Они поженились в июле, но вместе уже больше пяти лет. В одном из интервью она призналась, что это была любовь с первого взгляда. Работает она «в сфере рекламы и образования».

Всего у Михаила Ефремова три сына и три дочери, он был женат пять раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старший сын Михаила Ефремова Никита, по слухам, закрутил тайный роман со звездой программы «Орел и Решка» Марией Иваковой.